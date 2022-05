“Felix Jaime Lasprilla sería ministro de Transporte”: Rodolfo Hernández habla de su posible gabinete

A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Mañanas BLU habló Rodolfo Hernandez, candidato presidencial que mostró su ascenso en intención de voto en las más recientes encuestas realizadas en los últimos días. Su bandera anticorrupciòn ha calado entre la opinión de los votantes y esta puede ser la clave del repunte.

Según la más reciente encuesta Invamer, de enfrentarse en una eventual segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández obtendrían un empate técnico, dado que la diferencia entre los dos candidatos es menor al margen de error de la encuesta. Petro, según los resultados del estudio, obtendría 50 % de los votos, mientras Hernández alcanzaría el 47,4 %.

Publicidad

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, se refirió en Mañanas BLU a los funcionarios con los que eventualmente gobernaría en caso de llegar a la Casa de Nariño y quienes serían sus socios políticos

“Gente buena es la que hay, es que ustedes piensan que solo los políticos que nos han llevado a esta ruina son los que funcionan por eso son los mismos con las mismas. Mire, a usted le parece malo el doctor William Ospina para Cultura, asì de ese perfil, gente pura, gente buena que no se ha robado un peso. Porque a ustedes les gustan los mismos políticos, porque son los que sostienen el sistema”, indicó el ingeniero de 77 años.

Durante la entrevista, que duró cerca de una hora, se vivieron momentos tensos que fueron bien manejados por la mesa de trabajo.

Hernandez contó quienes conformarian su posible gabinete, se refirió también a Felix Jaimes Lasprilla y lo propuso como ministro de Transporte.

Publicidad

“Jaimes Lasprilla es un ingeniero de aquí, de Santander, de mucha experiencia de la Universidad Industrial de Santander…Mauricio Cabrera Galvis, cuando empecé lo busque para que me hiciera un análisis de la parte de Hacienda y me hiciera algunas recomendaciones, tocarìa hablar con èl de la posibilidad de ser ministro de Hacienda; nunca he hablado con èl del tema simplemente se me ocurre me parece un hombre bueno, honrado, que tiene el conocimiento”, agregó.

Publicidad



Finalmente, Hernàndez contó que su primer acto de gobierno, en caso de ser elegido presidente, sería sacar a los ladrones y acabar con la corrupción del país.

Recordemos que este domingo los candidatos terminaron sus intervenciones en plaza pública, en búsqueda de conseguir votos de los indecisos en un ambiente cada vez más polarizado.