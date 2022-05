"Este fervor no hay quién lo pare": Rodolfo Hernández tras resultado de la encuesta Invamer

Desde Cartagena y durante un encuentro con sus simpatizantes, Rodolfo Hernández celebró su escalada en la más reciente encuesta Invamer que lo ubica en la tercera posición en la carrera por la presidencia.

El candidato de la Liga de los Gobernantes contra la corrupción, señaló que estos resultados muestran que la gente lo ve como el único candidato que puede parar a los “políticos ladrones”.

“Hace dos semanas se disparó lo que yo llamó la emoción, que en términos filosóficos se llama el imperativo kantiano, que es la emoción que están sintiendo los colombianos de que Rodolfo Hernández, dentro del ramillete de candidatos, es el único que capaz de parar a todos los políticos ladrones, que tienen secuestrado a Colombia, y jodiendo a los más pobres de Colombia”, sostuvo.

Hernández también aseguró que este fervor, reflejado por la reciente encuesta, no lo detiene ningún tipo de maquinaria.

“Desde hace más de 20 días que sentimos este fervor, y este fervor no hay nadie quien lo pare, pueden comprar votos, pueden dar puestos, contratos, tejas, ladrillos, cemento, tamal, lechona, cerveza, plata, luces, cámara, acción, empanadas, lo que quieran, y enojo lo para nadie”, dijo.

En Cartagena, Rodolfo Hernández aprovechó para reunirse con la también candidata presidencial Ingrid Betancourt, con quien analizó posibles apoyos a su candidatura.

“Ingrid me llamó, que quería hablar conmigo, entonces desayunamos en el hotel Santa Clara, yo le dije que yo recibo apoyo de todo el que quiera pero no cambiamos el discurso (…)”, detalló, al tiempo que indicó que es Betancourt quien debe responder si se adhiere o no a su campaña.

Acerca de cómo se define políticamente señaló que “la izquierda y la derecha no existe” y que el hambre no tiene lado: “Yo lo que represento es una persona que quiere parar el saqueo al que están sometiendo al país los corruptos”, precisó.

