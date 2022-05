"Rodolfo Hernández podría superar a Fico Gutiérrez en la última semana": experto Andrés Dávila

La encuesta Invamer revelada por Noticias Caracol, BLU Radio y El Espectador movió el panorama político a tan solo 9 días de la primera vuelta, pues las cifras muestran que Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción subió del 13,9 al 20,9 % en la intención de voto, y superó a Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza.

Según estos resultados, si el exalcalde de Bucaramanga logrará entrar a la segunda vuelta podría superar a Gustavo Petro , y ser el presidente de Colombia.

"Hay un panorama incierto e histórico en Colombia", aseguró el profesor Andrés Dávila, dado que, hay una campaña de polarización muy marcada en el debate político, y en el análisis de lo qué puede suceder en la primera vuelta, se podría considerar que "la campaña cambió" en una forma impactante para el país.

"Petro subió a un punto importante, pero no es ganador en la primera vuelta. Sin duda, la sorpresa es el candidato Rodolfo Hernández; en la última semana se define sí supera a Federico Gutiérrez o no. Después de los resultados que vimos en las elecciones al Congreso y las consultas populares, no era algo esperado (...) El panorama político en Colombia sigue siendo muy competitivo , el resultado es incierto y estamos en ese escenario posible", analizó el experto en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

Federico Gutiérrez, aseguró él, en vez de subir está bajando y se ve alcanzado por Hernández. Dávila ve esto como una 'remontada' interesante que fulminó por completo la campaña de Sergio Fajardo.

"Estábamos muy seguros que esto era Petro y Fico, pero parece que las cosas no son así (...) Las maquinarias se acercan y funcionan muy bien para el Congreso, pero en las presidenciales es un panorama diferente; hace cuatro años parecía que las mejores las tenía Vargas Lleras y no se vieron", puntualizó.

Dávila considera que el logro de Gustavo Petro ha sido la constancia que ha tenido, pues logró sostener su nicho de votos durante cuatros años. Sin embargo, sigue trabajando en atraer y unir diferentes sector políticos para aumentar su escrutinio final.

"Es posible que el exalcalde de Bucaramanga gane gracias a su discurso, pero hay personas que creen que él no está bien. En ese orden de ideas, habrá personas que se decanten para ese sector y este fenómeno es novedoso para la política colombiana" añadió.

