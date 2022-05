Fajardo descarta alianza con Rodolfo Hernández a pesar de resultados de la encuestas

El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se pronunció sobre el resultado de la encuesta Invamer que lo ubica en el cuarto lugar con 5.1% de intención de voto.

“Tengo que luchar hasta el 29 de mayo a las 4:00 de la tarde, presentar mis ideas, lo que significamos para Colombia, llegarle al mayor público posible porque hay una cantidad de gente indecisa. Perseverar, perseverar y perseverar, eso es lo que hay que hacer”. señaló Fajardo

A su vez, explicó las razones por las que descarta una posible alianza con Rodolfo Hernández: “porque no, porque yo hago una propuesta política, lo he dicho muchas veces, estamos haciendo una forma de la política. Yo con Rodolfo Hernández soy amigo personal, me cae bien y compartimos un tema de la lucha anticorrupción, con unas personalidades muy diferentes, sí. Ahora mire usted las propuestas programáticas y mire cuáles coincidencias encuentra y cuáles no”.

Sobre declaraciones como la de Carlos Amaya en BLU Radio, quien dijo que apoyará a Rodolfo Hernández en caso de pasar a segunda vuelta, Fajardo dijo que no está preocupado por eso y que no se quiere quedar en las “nimiedades” de la política". Agregó que no siente que lo estén dejando solo en la Coalición Centro Esperanza.

