"No peleo con las encuestas": Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo en Mañanas BLU que no pelea con las encuestas, en referencia al resultado de Invamer , que lo muestra casi un punto por debajo de la intención de voto, respecto al anterior sondeo.

“No me pongo a pelear con las encuestas. Las encuestas tienen muchos factores variables. Las doy por ciertas, ejecutadas de buena fe”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández añadió que era previsible que la encuesta de Invame r no mostrara un crecimiento en la intención de voto, dado que, por las consultas, los demás candidatos han tenido exposición. Asimismo, dijo que seguirá con lo que le ha dado resultado y recorriendo el camino que ha trazado para llegar a la Casa de Nariño.

“Ese camino lo estamos recorriendo, independiente de lo que digan allá las encuestas y eso es lo que me ha dado resultado. La vida me ha enseñado que lo que funciona no se toca”, puntualizó.

Gustavo Petro lidera la intención de voto para las elecciones de mayo próximo en las cuales se impondría a todos los demás aspirantes, según una encuesta divulgada el pasado viernes.

Si las elecciones para presidente fueran hoy, el 44,6 % elegiría a Petro, aspirante de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, mientras que el 15 % votaría por Sergio Fajardo, uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, según un sondeo de la firma Invamer para Blu Radio, Caracol Televisión y el diario El Espectador.

En tercer lugar quedaría el independiente Rodolfo Hernández, con el 13,1 %; en cuarto estaría el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, precandidato de la coalición de derechas Equipo por Colombia (8,7 %), y en quinto, Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático, actualmente en el poder (8,4 %).

Íngrid Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno figura en sexto lugar de la intención de voto con el 6,2 %, según la encuesta.