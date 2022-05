Lo que hacía Rodolfo Hernández mientras los otros candidatos debatían

La campaña electoral entró en su última semana aún sacudida por las denuncias del candidato Gustavo Petro, de que el Gobierno busca suspender las elecciones del próximo domingo para impedir su eventual triunfo.

Este lunes, en un debate organizado por El Tiempo y Semana, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo se enfrentaron, con ánimos caldeados. Esto mientras Rodolfo Hernández visitaba la ciudad de Tunja, evento que fue trasmitido por Instagram.

Publicidad

“Hoy me vine para Tunja a recibir el apoyo de los boyacenses y de algunas credenciales del Partido Verde, y esta gente fue el motivo por el cual cancelé el debate de la revista Semana a último momento”, dijo Hernández sobre su ausencia.

Hernández, de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, expresó, en su intervención, que el país no se resuelve en un debate e incluso hubo un hecho que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales: comió mango en vivo (minuto 19)

En la mañana del lunes, el candidato estuvo en Mañanas BLU, en donde habló de su personalidad y de su manera de expresarse. “No soy bravo, yo hablo así”, le dijo a Néstor Morales, director del programa, un video que se convirtió en viral.

“No estoy caliente. Yo no regaño a nadie, no estoy bravo, yo hablo así. Mi personalidad es esa, no la voy a cambiar”, puntualizó Hernández.

Publicidad

Le puede interesar: A diario con Salomón