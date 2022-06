“Me voy a dedicar a la paz”: Rodolfo Hernández se quiebra al recordar a su hija en CNN

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, en una entrevista con el periodista de CNN Andrés Oppenheimer, que será publicada completa el próximo 12 de junio, habló sobre la paz y el conflicto armado en Colombia.

En medio de la entrevista, el candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción tocó el tema de su hija, Laura Juliana Hernández, a quien la guerrilla del ELN mató en 2004 por no pagar el rescate de su secuestro.

Publicidad

“Me metí a la política para mirar cómo colaboraba yo en ese flagelo tan grande que tuvimos en la década pasada y la antepasada los colombianos, hace más de 30 años. Todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron, sobre todo el sector campesino, y que los gobiernos de la época no atendieron. Al no atender, miren lo que incubó, 250.000 muertos. Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz. Cuánto dolor tuvieron que correr los colombianos. Ahora que tengo la posibilidad de ganar me voy a dedicar a la paz”, dijo.

En esa última frase, a Hernández se le quebró la voz y ahí termina el video, publicado por CNN (Minuto 4:16)

En otro apartado de la entrevista, Hernández dice que cumplirá el ordenamiento jurídico y democrático y que no se atará nada que esté escrito como ley. Además, añadió que le da risa que le digan el “Trump” o el “Bukele” colombiano.

Publicidad

“Seguramente esas figuras de talla mundial habrán hecho algo que le gusta a la gente y ha sido benéfico para cada uno de los países en donde estuvieron o si no tuvieran ese prestigio”, puntualizó.

Así explicó Rodolfo Hernández en BLU Radio por qué no pagó el rescate de su hija: