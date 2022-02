Rodolfo Hernández revela por qué no pagó el rescate de su hija, a quien asesinaron secuestradores

Se acercan las elecciones presidenciales y en entrevista con Mañanas BLU el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló de su vida, de sus gustos y de sus más grandes deseos, sus gustos musicales y de todo lo que no se habla en las campañas.

Verdura, fruta y un 30% de lo que comía cuando pesaba 100 kilos, es su dieta y recalcó que pero eso no es misterio, hacer ejercicio y comer bien da resultados, todos los días hace media de ejercicio, indicó el empresario. El candidato contó que no ve noticias, no escucha radio, sólo compra periódicos los domingos para enterarse del acontecer nacional y se refirió al episodio de la entrevista que hizo en CNN con pijama .

Hernández, ingeniero de profesión, contó que en su juventud jugaba al fútbol en la posición de defensa y que era un bailarín ‘berraquísimo’ de salsa. Además, habló de cómo inició a su esposa, un paseo fue la excusa para iniciar la relación con la que hoy es su pareja.

Pero sin lugar a dudas el tema más doloroso que tocó el ingeniero fue cuando difícil se refirió al episodio donde fue víctima del secuestro ; su padre y su hija adoptiva fueron afectados por este flagelo y es un dolor con el que carga el santandereano de 77 años, "hasta el día que se muera".

Una adoptiva fue la que secuestró el Ejército de Liberación Nacional en el 2004, llevamos 18 años buscándola hasta el año pasado y la mataron...en el 2004 resolvió con una amiga ir acompañarla a Ocaña, allá al Catatumbo y allá tal vez, nunca supimos la verdad, la cogió el Ejército de Liberación Nacional y empezó a chantajearme y previamente habían secuestrado a papá, lo tuvieron 135 días y me tocó pagar; en el caso de la hija en una reunión familiar, mi mamá dijo no pague a ver que pasa y la mataron" contó el ingeniero.

Hernández confesó que le tiene miedo a la muerte y que sólo podrá morir tranquilo después de ser presidente porque va a “revolucionar’ el país.

