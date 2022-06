Se alimentan del dolor de madre: dura carta de esposa de Rodolfo Hernández por trinos sobre su hija

Socorro Oliveros, esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, publicó este miércoles una carta en el que se refiere a un muy doloroso episodio de su vida: el secuestro y posterior asesinato de su hija Laura Juliana Hernández en el 2004, cuando tenía 23 años, a manos del ELN.

Este episodio ha salido a relucir en medio de la campaña y de este ha hablado Hernández, sin poder contener el llanto en varias entrevistas. Una de ellas saldrá el próximo domingo, 12 de junio, en CNN y de la que ya se conoce un adelanto.

En la carta, Oliveros acusa a la campaña de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, de hacer campaña sucia con el crimen de su hija.

“Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad. El paradero de su cuerpo aún es desconocido, lo cual es muy doloroso para mí y mi familia”, afirma.

En otro aparte, la esposa de Rodolfo Hernández, repudia, de manera categórica, el manejo que se está dando a la muerte de su hija, hace 18 años.

Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero agrega

Este pronunciamiento surge entre otras razones por el retuit que dio el pasado domingo el candidato Gustavo Petro a un trino de Amaranta Hank, una mujer que se presenta como periodista y exactriz porno y que escribió: “Si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo”.

Sobre esto Rodolfo Hernández le dijo a PETRO: “Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar”.

