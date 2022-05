No estoy amenazado, no estoy infiltrado: Sergio Fajardo ante rifirrafe de Petro y Fico

En medio de la polémica por las posibles infiltraciones a las campañas presidenciales, desde Paipa, Boyacá, Sergio Fajardo se refirió al tema en conversación con BLU Radio.

"La campaña de nosotros es diferente a las otras, unos hablan de secuestros, de intimidación, infiltraciones ¿esa es la Colombia que queremos? No es la Colombia que nosotros queremos, nosotros somos la Colombia de la esperanza y no estoy amenazado, no estoy infiltrado, no insulto a nadie y vamos a cambiar a Colombia", dijo el candidato.

Sergio Fajardo señaló, además, la importancia de la transparencia en los diferentes procesos de nuestro país, para acabar con la tan sonada corrupción.

Después de dos días recorriendo el departamento de Boyacá, el candidato presidencial se despidió de esta zona del país con un evento en plaza pública en el municipio de Paipa.

