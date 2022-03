“No necesitamos expropiar, necesitamos es democratizar”: Gustavo Petro

El precandidato presidencial Gustavo Petro aseguró en entrevista con Fernando Quijano, director del Diario La República, acerca de sus propuestas económicas. El aspirante a la Casa de Nariño, aseguró que nunca ha expropiado y que en su gobierno lo que se necesita es “democratizar”.

“Nosotros no necesitamos expropiar, necesitamos democratizar que es diferente. El programa social del Pacto Histórico es democratizar la economía, no expropiarla. No veo por qué hay intranquilidad si nunca he usado esa palabra, ni en el discurso ni en la práctica. Eso solo son fake news de la extrema derecha”, aseguró.

El precandidato dijo que actualmente las expropiaciones son legales y han sido una herramienta de uso común de mandatarios, pero aseguró que no es su caso. Además, explicó lo que él define como “democratizar”.

“Las expropiaciones son una figura legal en Colombia, la usan los alcaldes, la puede usar el presidente. Por ejemplo, la usaron para decir que iban a hacer el metro elevado”,

“Democratizar es entregar a millones de personas, entregarle a la sociedad. En ese sentido no es estatizar. Alguna vez se creyó que democratizar es estatizar, durante el siglo XX. Eso fracasó. El estatismo es una burocracia en el poder”, declaró Petro.

Petro dijo que es necesaria una reforma tributaria estructural que permita aumentar los infresos del Estado, con el fin de superar el déficit fiscal.

“Cuando empieza la discusión de la renta mínima, básica, no se puede financiar con deuda, porque se hace insostenible. Parte de la reforma tributaria se gastaría en las rentas, en las transferencias a las personas,a los grupos más vulnerables”, sostuvo.

En su entrevista, Petro aseguró que cree que Sergio Fajardo ganará la consulta en la Coalición Centro Esperanza, mientras aseguró que en Equipo por Colombia el panorama es más complejo por la compra de votos y la entrada del Centro Democrático.