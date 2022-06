Rodolfo Hernández responde a trino en el que Fico dice que votará por él

A través de Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández le respondió al excandidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, luego de que este publicara un video en el que reafirmaba su apoyo y su voto por el líder de la Liga Anticorrupción, anuncio que ya había hecho el mismo día de las elecciones de primera vuelta, luego de conocerse los resultados.

“Aceptamos el voto de todos los colombianos que entienden que juntos podemos construir una Colombia mejor. Los que no creían en el cambio, han comenzado a creer”, escribió el candidato Hernández.

Este comentario se da luego de que Fico expresara este jueves que daría su apoyo a “quienes enfrentaran a los que ponen en riesgo la democracia”. Recalcando así su posición de cara a las elecciones del próximo 19 de junio.

“Siempre dije que, de no pasar a una segunda vuelta presidencial, apoyaría a quienes enfrentaran a los que ponen en riesgo la democracia y las libertades en Colombia. Por eso quiero reafirmar que mi voto es por Rodolfo y Marelen (…) No me he reunido con ellos ni necesito hacerlo y el no necesita buscarme, necesita seguir buscando votos”, señaló Federico Gutiérrez.

Al mismo tiempo, mientras se siguen sumando apoyos a Rodolfo Hernández, a la campaña de Gustavo Petro llegan más alianzas y nuevos votos anunciados. Por un lado, Alejandro Gaviria oficializó que su voto será por el candidato del Pacto Histórico y este viernes, el exsenador y exalcalde de Bogotá Antanas Mockus anunció también su adhesión a Petro y Francia Márquez.

