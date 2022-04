"Tenemos un pie en segunda vuelta": Federico Gutiérrez sobre resultados de últimas encuestas

El candidato presidencial Federico Gutiérrez se refirió en Mañanas BLU a los resultados de las encuestas del Centro Nacional de Consultoría y Guarumo que lo dan como finalista para segunda vuelta. "Hay dos candidatos que ya estamos fijos para segunda vuelta que es lo que mostró la realidad de las encuestas de los últimos días", aseguró el aspirante a la Casa de Nariño.

El exalcalde de Medellín aseguró que sus recorridos en las calles reflejan las encuestas reveladas este fin de semana y que va creciendo en apoyos. "Tenemos un pie en segunda vuelta y mediciones de este fin de semana dicen que ganaríamos en segunda vuelta y que derrotaríamos cualquier modelo de gobierno autoritario o populista", indicó.

Federico Gutiérrez aseguró que quienes quedaron en el tercer y cuarto lugar de las encuestas lo atacaron en las últimas semanas, pero que la estrategia no les funcionó.

"Hay dos candidatos que tenemos un cupo asegurado en primera vuelta. Quien pone en riesgo la democracia y las libertades es Gustavo Petro. Nosotros venimos creciendo. Lo que se ve en los días anteriores es cómo quienes quedaron rezagados en tercer y cuarto lugar se dedicaron a atacarnos durante tres semanas, pero las medicione smuestran que eso no les funcionó y que, por el contrario, perdieron adeptos, porque la gente no quiere más peleas. La gente quiere propuestas, que al país le vaya bien", declaró el aspirante.

El candidato de la coalición Equipo por Colombia desautorizó el discurso de un simpatizante en un restaurante en Cali que pidió un "plan de defensa" en Cali, Valle del Cauca, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones presidenciales. El aspirante dijo que su trabajo seguirá en las calles y las regiones y que los discursos deben basarse en planteamiento serios y no "con ideas locas".

"Rechazo cualquier incitación a violencia, venga de donde venga. Esa persona que habla en ese video no representa mi pensar ni la campaña. Nada raro que hasta lo hubieran mandado de la otra campaña. Esta es una campaña que tiene que respetar la democracia y las libertades. Jamás se puede incitar o hacer alusión a la violencia. Quien lo haga, inmediatamente lo único que le pediría es que se quite la camiseta, porue no representa lo que representamos nosotros. Hay que cuidar las elecciones", sostuvo el candidato.