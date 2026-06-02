Publicidad estatal se duplicó en campaña y promovió mayoritariamente logros de Petro: misión de UE

El informe de la Misión de Observación de la Unión Europea, además de descartar un fraude y alertar por la presunta participación indebida en política del presidente Gustavo Petro, revela que los ministerios publicaron múltiples mensajes que elogiaban los logros del gobierno usando etiquetas como #100LogrosDePetro.

“Esta práctica contraviene la legislación colombiana y los convenios internacionales en materia electoral. De media, uno de cada tres mensajes publicados por los principales ministerios destacaba los logros de la administración”, dice la misión.

La misión hace referencia a la ley de garantías electorales en su artículo 27 y la Comisión de Venecia. Esto lo aseguran con base en una muestra de 3.850 publicaciones en Facebook, X y TikTok procedentes de los perfiles en redes sociales de ocho ministerios, del 30 de abril al 24 de mayo, que se comportó de la siguiente forma difundiendo mensajes sobre los logros del Gobierno: Presidencia, 64,43 %; Educación, 52,46 %; Salud, 41,19 %; Agricultura, 29,62 %; Transporte, 28,03 %; TIC, 26,68 %; Ambiente, 25,66 %; Cultura, 10,84 %

El informe también revela que, si bien la ley prohíbe durante la campaña cualquier aumento del presupuesto destinado a la publicidad estatal, los anuncios del Gobierno duplicaron su volumen en los medios de comunicación estatales y privados durante las últimas semanas de la campaña, y la mayoría de ellos promocionaban los logros del presidente Petro.



Cabe mencionar que hoy se conoció que el viceministro de las TIC, Andrés López, renunció a su cargo a tres semanas de la segunda vuelta presidencial. La decisión se da meses después de los cuestionamientos alrededor de un chat oficial en el que el funcionario sugirió que influenciadores cercanos al Gobierno Petro debían movilizarse en respaldo de la campaña del candidato Iván Cepeda.