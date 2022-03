Registrador y CNE tendrán que responder al Congreso por elecciones legislativas del 2022

El registrador Nacional y los magistrados del CNE serán llamados a debate de control político en el Congreso de la República ante las dudas que hay por los votos perdidos de la jornada electoral y los errores en los formularios E14.

La citación la realizará el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino en la plenaria de esta célula del Congreso, luego de que denunciara que durante el periodo de escrutinio se han encontrado varios errores en los diligenciamientos de los formularios E14 y las constantes quejas que se han presentado en redes sociales.

“Vamos a citar a un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado los cuatro años de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña, como para que se hubiera reducido mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, expresó el senador Sanguino.

El senador liberal Guillermo García Realpe expresó que también se sumará a la citación al registrador Nacional y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral.

“El tema de la contabilidad del domingo en las votaciones. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para determinadas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos especialmente del centro, centro izquierda e izquierda”, expresó el García Realpe.

La proposición y su respectivo cuestionario será radicado en los próximos días en la secretaria del Senado, donde se espera que se fije la fecha del debate antes de las elecciones presidenciales del mes de mayo.

