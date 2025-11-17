La Registraduría Nacional avanza en estrategias que permitan facilitar el cambio de puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La entidad recordó que este trámite debe realizarse únicamente por quienes cambiaron su lugar de residencia, regresaron al país de manera permanente o tienen una cédula expedida antes de 1988 y aún no hacen parte del censo electoral.

Dentro de estos avances, la Registraduría puso en marcha cuatro estrategias: puntos de inscripción de ciudadanos, campañas móviles de inscripción, jornadas de inscripción en puestos de votación y sedes de la Registraduría en todo el país y consulados de Colombia en el exterior.

Registraduría ajusta procesos para facilitar cambio de puesto de votación hacia las elecciones 2026 Foto: Registraduría

Puntos de inscripción

Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, la entidad habilitó 400 puntos de inscripción en ciudades capitales e intermedias, ubicados en centros comerciales y zonas de alta afluencia.

Los horarios varían entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., o 11:00 a. m. y 8:00 p. m., según cada punto.



Campañas móviles de inscripción

La Registraduría desarrollará más de 1.000 campañas móviles de inscripción (CMI) en universidades, plazas y centros comerciales de todo el país, con el fin de acercar el trámite a los ciudadanos.



Registraduría. Foto: Registraduría.

Jornadas de inscripción en puestos de votación

La entidad desarrolló, del 6 al 9 de noviembre, la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación. La próxima se realizará entre el 27 y el 30 de noviembre, habilitando más de 11.000 puestos en todo el territorio nacional.



Sedes de la Registraduría y consulados en el exterior

Desde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría están disponibles para realizar el trámite de inscripción, de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. En el exterior, el proceso se puede hacer de forma permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección.

Próximamente, la Registraduría habilitará en su página web un código QR que permitirá a los colombianos en el exterior actualizar su puesto de votación a través de una aplicación, utilizando biometría facial para validar la identidad y evitar la suplantación.

Publicidad

“La Registraduría Nacional del Estado Civil busca garantizar el ejercicio del derecho al voto, reducir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia. Asimismo, facilitarle la vida a los ciudadanos al reducir los tiempos y costos de desplazamiento al votar cerca a su lugar de residencia, pero sobre todo acercarlos a la toma de decisiones y a la participación electoral”, mencionó la entidad.