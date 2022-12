Ella no generó condición de inseguridad: Policía sobre denuncia de discriminación

Tras conocer la denuncia de discriminación que sufrió Betsy Mena, una mujer afrodescendiente, en una entidad bancaria del centro comercial Sabana Norte en Chía cuando intentaba hacer una consignación, BLU Radio tuvo contacto con la Policía de ese municipio para conocer en detalle la situación que protagonizó una cajera del corresponsal bancario del lugar.

Dos uniformados de la institución llegaron hasta las instalaciones del banco luego de que la cajera los solicitara a través del botón de pánico, pues la víctima de discriminación hizo el reclamo en voz alta del por qué no podían prestarle el servicio mientras tenía puesto el turbante, una prenda de su identidad.

La policía llego hasta el lugar para hacer acompañamiento y conciliación frente a la situación que se estaba presentando. Se contactaron directamente con la gerente de la entidad bancaria en Chía, recibieron la denuncia y esperaron que la mujer fuera atendida por las funcionarias del banco, pero continuaron negándose a atender a Betsy Mena por su turbante.

"La funcionaria de la corresponsal no la quiso atender, entonces la patrullera le dijo en dos ocasiones que ella (Betsy) no estaba revistiendo ninguna condición de inseguridad porque (el turbante) es parte de su identidad y en ningún momento está cubriendo su rostro, o algo que no permita la plena identidad de misma", dijo en diálogo con BLU Radio la coronel Doris Manosalva, comandante de la Policía de Chía.

Hay que decir que tras este caso de discriminación la víctima y otras personas realizaron un plantón a las afueras del centro comercial Sabana Norte, en Chía, para rechazar este tipo de actuaciones.

Mientras tanto, la entidad bancaria, a través de Twitter, rechazó la situación ocurrida con una de sus cajeras, resaltando que investigarán a fondo la actuación de las personas involucradas en este lamentable caso.