ELN condicionó diálogos de paz a la participación de la sociedad y las víctimas

Los líderes del grupo guerrillero ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Alias Gabino, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán y Pablo Marín, alias Pablito, señalaron que continúan en su propósito de lograr la paz, pero que el proceso de negociación debe ser diferente al de las Farc.

“El triunfo del proceso de paz y de la paz en Colombia lo logran los colombianos y las colombianas de esta sociedad, sobre todo la excluida, sino no es posible alcanzarla, para nosotros esa es una de las grandes diferencias con el proceso de los compañeros de las Farc”, dijo Gabino.

En entrevista con el programa radial del ELN, el máximo líder guerrillero del ELN, alias Gabino, condicionó los diálogos a una participación activa de la sociedad y las víctimas.

“La paz requiere la participación protagónica de la sociedad, nosotros le apostamos a eso, si no es así para nosotros el proceso de paz no llega a ninguna parte, nosotros no estamos dispuestos a aceptar un proceso en donde la sociedad sea la excluida y cuando hablamos de la sociedad nos referimos a las víctimas y a los millones de pobladores que viven en las zonas de conflicto”, dijo Gabino.

Según los líderes del ELN, el grupo guerrillero mantiene su voluntad de lograr un acuerdo de paz y asegura que fue el Gobierno fue congeló el proceso, “el ELN sigue en su propósito de paz, fue el gobierno quien suspendió los acuerdos de la fase exploratoria, hemos estado en la búsqueda de la paz desde nació el movimiento guerrillero”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-La Fiscalía designó a una unidad especial de investigaciones de Bogotá para esclarecer caso de mujer atacada con ácido en el sur de Bolívar.

-Una explosión en una planta de Ecopetrol en Santa Marta deja dos operarios heridos.

-Afectados del vendaval de Betulia, en el suroeste de Antioquia, no logran reconstruir sus viviendas; la falta de materiales por el paro camionero tiene parada construcción.

-Sin inconvenientes se cumplió el recorrido de la primera caravana de transportadores con carga de ganado, queso y combustible que partió desde San Vicente del Caguán hacia Florencia y posteriormente al departamento del Huila.

-Un movimiento sísmico de 5,3 grados de magnitud en la escala de Richter se sintió durante en Lima, sin que hasta el momento se haya informado de daños personales o materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

-Unas 6.000 se encuentran detenidas en Turquía este domingo tras el fallido golpe de Estado contra el presidente Recip Tayyip Erdogan, declaró el ministro de Justicia Bekir Bozdag, que anunció que "la gran limpieza continúa".

-El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgará este lunes las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que dejan fuera la exigencia ciudadana de que los funcionarios estén obligados a presentar información sobre sus finanzas personales si ello afecta "la vida privada o los datos personales".