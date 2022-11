“ELN es una retaguardia del régimen bolivariano”: Juan Camilo Restrepo

Publicidad



Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, habla en El Radar sobre los avances en las conversaciones con esa guerrilla y las complejidades de ese grupo armado.



En primer lugar, Restrepo se refirió al progreso de los diálogos indicando que “las negociaciones avanzan con las complejidades propias de una negociación con un grupo que no es fácil. Llevamos apenas seis semanas en la primera ronda (…) pero, sin embargo, en esa primera ronda se fueron creando lenguajes de confianza, esta es la primera vez en 50 años que hay una negociación pública con el ELN”.



Dijo que en concreto se han logrado dos avances. El primero es que las partes se pusieron de acuerdo en que en los asuntos humanitarios “el lenguaje común debe ser el Derecho Internacional Humanitario, para ir concretando cosas de desescalamiento del conflicto que vayan sacando a los civiles no combatientes inocentes de la refriega. Secuestros, minas antipersonales, reclutamiento de niños, atentados contra bienes civiles”.



El segundo avance hace referencia a “cómo organizar una consulta de la ciudadanía que sea de carácter obligatorio y provea insumos a la mesa de negociación para hacer algunas negociaciones de carácter temático”.



Respecto a los ataques contra la población civil por parte del ELN mientras se desarrollan las conversaciones de paz, Restrepo opinó que estos hechos “hacen parte de la complejidad del propio ELN”.



Explicó que el ELN, realmente, “no es un grupo uniforme como lo es las Farc, que tienen una unidad de mando. El ELN más que un grupo es una federación de grupos bastante difusos y laxos, entonces hay unos muy comprometidos con la paz, otros que son más renuentes, con posición delirante sobre estos temas. Entonces es una labor de paciencia y alinear todos estos matices, este abanico del ELN en la mesa de negociaciones”.



También se pronunció sobre la incidencia de la crisis en Venezuela en la mesa de negociaciones. Y declaró que “es sabido que sus altos jerarcas (los del ELN) viven protegidos en Venezuela” pero, más importante aún, indicó que en esa mezcla de cosas “tan complicada que es el ELN, que es una mezcla de ideología y de crimen, parte de sus ingresos provienen de negocios ilícitos que se generan en Venezuela, comenzando por los contrabandos”.



Explica que esto ha llevado a que el ELN se apoderara “de líneas completas de contrabando que compran allá a 10 y aquí venden a 200, con esas situaciones económicas que hay en Venezuela. Ellos son allá una de las retaguardias del régimen bolivariano”.



Este sábado se conoció también que las conversaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN se reanudarán el próximo 16 de mayo, según confirmó el propio Juan Camilo Restrepo.



“El Ecuador ha sido generoso anfitrión de las conversaciones de paz entre el gobierno Colombiano y ELN, las cuales se reanudan mayo 16”, publicó Restrepo en su cuenta personal de Twitter.