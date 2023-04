ELN insiste en legitimidad para atacar a fuerza pública; dicen que diálogos "no serán express"

Este miércoles, 5 de abril, el Comando Central del ELN emitió un comunicado respondiendo a las críticas que ha recibido esta guerrilla en los últimos días a raíz de los hechos violentos que se han registrado y, una vez más, insistieron en su voluntad de paz y su legitimidad en "poder" atacar a la fuerza pública.

"Para quienes hablan que no hay unidad en todo el ELN y que existen diferencias a nuestro interior y que nos aconsejan realizar consultas, les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la delegación de diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del primer ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso", señaló esta guerrilla en el comunicado.

Asimismo, el Comando Central del ELN aseguró que tiene la legitimidad para atacar la Fuerza Pública, pues, según ellos, están respondiendo a las operaciones por parte del Ejército Nacional y la Policía en departamentos como Arauca y Antioquia; además, dicen que este tipo de situaciones se han discutido en la mesa con la delegación de diálogos del Gobierno nacional.

"No hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común", señaló el comunicado.

Por último, el Comando Central del ELN puntualizó que en La Habana, Cuba, para el tercer ciclo de diálogos, se discutirá con el Gobierno nacional una metodología para lograr la participación de la sociedad civil en el proceso y, de la misma forma, se buscará pactar el cese al fuego bilateral.

"El diseño de participación de la sociedad se realizará en la mesa entre la delegación del ELN y la delegación del Gobierno, con participación de la sociedad, no podrán ser diálogos exprés y sin preparación. Para que no nos vayamos a llevar sorpresas en la mesa, pues esto es lo acordado. En nada la delegación ni el ELN nos hemos salido de lo pactado", explicó la guerilla.

Cabe recordar que el ELN ha estado en el ojo del huracán a raíz del ataque contra el Ejército, en el Catatumbo, en donde asesinaron a nueve militares; al igual que por varias imágenes en el municipio de Tibú junto a menores de edad.

