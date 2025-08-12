Emergencias por lluvias en Huila: Colombia incomunicado por hundimiento en vía hacia Neiva

Pese a las lluvias que se siguen presentando en algunas zonas del Huila, tras el inicio de la segunda temporada seca del año, los organismos de emergencia reportaron que más de cinco mil habitantes del municipio de Colombia están incomunicados con Neiva debido al hundimiento de la vía principal por una creciente del río Ambicá.

Asimismo, el desbordamiento de una quebrada en zona rural de San Agustín, en el sur del departamento, dejó como saldo una persona fallecida que fue arrastrada cuando intentaba cruzar el afluente en motocicleta.

“En el municipio de Colombia se presentó nuevamente una creciente del río Ambicá; por lo tanto, el municipio está incomunicado para el tránsito terrestre. Hemos habilitado solo paso para motocicletas. La creciente del río nos genera dificultades para adelantar trabajos, porque la semana anterior se presentó otra creciente súbita. En el municipio de San Agustín tenemos que reportar que una persona, al cruzar la quebrada Quebradón, fue arrastrada por la creciente de la fuente hídrica y, desafortunadamente, perdió la vida”, dijo Isabel Hernández, coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.

Agregó la funcionaria que maquinaria amarilla de la Gobernación del Huila ya se encuentra en el municipio de Colombia adelantando trabajos para restablecer la vía y habilitar la comunicación de los habitantes con el resto del departamento.

Emergencias por lluvias en Huila. Foto: Oficina de Gestión de Riesgo del Huila.

Municipios de Huila en alerta amarilla por lluvias

Municipios como Pitalito, Acevedo y San Agustín, en el sur del Huila, se encuentran en alerta amarilla por eventuales deslizamientos de tierra. No obstante, en municipios como Palermo y Neiva, la Oficina de Gestión del Riesgo ha reportado incendios forestales provocados por los fuertes vientos y las altas temperaturas, efectos de la segunda temporada seca del año.