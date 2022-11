Emisora Cardenal suspende programa de Fabio Zuleta, quien ofreció comprar a una menor

El sistema radial Cardenal anunció la suspensión temporal del programa ‘Buenas tardes con Fabio’, que conduce Fabio José Zuleta Días, hermano del cantante vallenato ‘Poncho Zuleta’. La decisión se dio luego del escándalo que generó una entrevista con un palabrero guajiro en el que se habló de comprar a una menor de edad.

La indignación se tomó las redes sociales luego de que Zuleta publicara una entrevista con el palabrero Roberto ‘Putchipu’.

“Tengo una inquietud: toda la vida se ha dicho que en la Alta Guajira venden las chinitas (niñas), ¿todavía venden las chinitas?", preguntó Zuleta.

"Sí, todavía las venden", respondió ‘Putchipu’.

Zuleta preguntó luego: “¿Cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años para mí?”; a lo que el palabrero contestó: "Cinco millones de pesos" y le confirma que la mujer que compraría sería una "señorita".

El presidente del sistema radical Cardenal, en un comunicado a Fabio Zuleta, notificó la “suspensión temporal transitoria” del programa.

“Espero se puedan hacer las aclaraciones pertinentes con caballerosidad, honestidad y decoro para asumir la total y absoluta responsabilidad del escándalo que ha suscitado por las redes sociales y los medios nacionales, la grabación en nuestros estudios y la publicación de un video en el que se ofende la dignidad de la mujer y la cultura wayuu”, indica la misiva.

"Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes promuevan el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres o niños. Nada excusa a quienes pretenden vulnerar los derechos humanos de las comunidades indígenas", dijo en su cuenta de Twitter el presidente Duque al enterarse del contenido de la entrevista.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) también condenó el hecho y manifestó que "las mujeres indígenas no son 'chinitas', no son mercancía, no son cosas que se venden o se comercializan al antojo. Son lideresas, son las encargadas de transmitir los saberes propios de los pueblos".