En 191 municipios del país se han registrado 438 incendios forestales según la UNGRD

Son graves las alertas que presenta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por el aumento de los incendios forestales en el país. La entidad advirtió que Colombia ya enfrenta los primeros efectos del fenómeno de El Niño y que las condiciones climáticas podrían agravar las emergencias durante las próximas semanas, por lo que convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres para coordinar la respuesta institucional.

El balance es preocupante. Entre el 16 de junio y el 6 de agosto se han registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos. Las llamas han consumido 7.153 hectáreas de cobertura vegetal y dejan un saldo de 11 personas heridas, 17 personas afectadas y cuatro familias damnificadas.

Tolima continúa siendo el departamento más golpeado, con 140 incendios en 38 municipios. Le siguen Cundinamarca, con 89 emergencias en 32 municipios, y Valle del Cauca, con 43 incendios en 21 municipios, concentrando buena parte de las afectaciones registradas durante esta temporada de menos lluvias.

Con corte al 6 de agosto, el país reporta nueve incendios forestales activos, de los cuales cuatro ya se encuentran controlados. Además, en los últimos siete días las autoridades lograron liquidar 98 conflagraciones, aunque los eventos que permanecen activos y controlados ya han afectado cerca de 344 hectáreas de vegetación.



La emergencia más compleja se mantiene en el municipio de San Luis, Tolima, donde continúan las operaciones de control con el apoyo de la Brigada Forestal de Bomberos del Sur del Tolima, la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta última ha reforzado las labores con un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket, que durante los últimos dos días ha realizado descargas de agua para contener el avance de las llamas.

La UNGRD explicó que la mayoría de estos incendios están asociados a las altas temperaturas, la intensa radiación solar y el déficit de lluvias provocado por el fenómeno de El Niño, aunque también se han identificado casos originados por la acción humana.

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Por esta razón, la entidad hizo un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, al advertir que las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para la ocurrencia de nuevas emergencias.

