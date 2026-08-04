Alcalde de Charta denuncia “una limitada respuesta aérea" ante incendio que ha quemado 120 hectáreas

El incendio forestal que desde hace tres días consume la montaña de la vereda El Pantano, en Charta (Santander), sigue sin ser controlado.

Las llamas ya han devastado 120 hectáreas de vegetación, mientras otras 30 hectáreas permanecen activas, obligando a bomberos, organismos de socorro y habitantes del sector a mantener una intensa lucha contra el fuego.

Sigue activo incendio forestal en Charta, Santander. Aunque una avioneta cisterna realizó tres descargas en la mañana, en la tarde no hubo más sobrevuelos.



El alcalde Andelfo Portilla aseguró que la demora en el apoyo aéreo agravó la emergencia. Ya son 120 hectáreas consumidas pic.twitter.com/nJQa5jNj6o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2026

Aunque este martes la emergencia recibió apoyo aéreo, la intervención no cumplió las expectativas de las autoridades locales.



Una avioneta cisterna realizó únicamente tres descargas de agua durante la mañana y, pese a que el incendio continuó avanzando, en la tarde no se efectuó ningún nuevo sobrevuelo.

La situación llevó al alcalde de Charta, Andelfo Portilla, a cuestionar la estrategia implementada para atender la emergencia y advertir que la respuesta llegó cuando el incendio ya había ganado terreno.

"La verdad, uno planea y piensa que el apoyo aéreo nos va a servir, pero no nos ha servido. Se hicieron tres descargas y no fueron donde realmente las necesitábamos. Entendemos que la topografía hace riesgosa la operación, pero en la tarde no hubo ninguna descarga y hoy siguen activas más de 30 hectáreas", afirmó el mandatario.

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Portilla aseguró que mientras cesaron las operaciones aéreas, el combate contra el incendio continuó únicamente por tierra, con el trabajo de bomberos, la Defensa Civil y la comunidad, quienes han debido recorrer largos trayectos para intentar contener las llamas en una zona de difícil acceso.

El alcalde insistió en que la oportunidad de la ayuda era determinante para evitar que el fuego alcanzara la magnitud actual.

"Las cosas se necesitan cuando se necesitan. Si nos ponemos a esperar lo que esperamos por la avioneta cisterna, no vamos a apagar el incendio", manifestó.Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y no descartan que el área afectada siga aumentando, debido a las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos que favorecen la propagación del fuego.