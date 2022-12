En 2017 se aplicó extinción de dominio a bienes de Farc por más de $1.3 billones

BLU radio conoció que, a través de una investigación en conjunto con la unidad de extinción de dominio y finanzas criminales, la Fiscalía logró cerrar el año con medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes de las Farc que suman más de 1,3 billones de pesos.

Según fuentes oficiales, los bienes más representativos además de fincas, casas, apartamentos y lotes urbanos y comerciales son en materia de Madera y de ganando.

Hay que resaltar que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha llamado la atención del Gobierno no solo sobre la inclusión de utensilios sin valor que no servirán para reparar a las victimas si no sobre la presentación de elementos que no se pueden considerar activos como tratamientos médicos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Medicina Legal reportó que el 90 % de los desaparecidos en Colombia son encontrados muertos.

-Leonardo Pinilla socio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que mintió cuando dijo que el senador Hernan Andrade y el exogobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos habían pagado al Cartel de la Toga para torcer sus procesos judiciales.

-Colombia no cumplirá la meta de producción de café este año como consecuencia del invierno.

-La cementera Argos presentó recurso de reposición contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que la multó con más de 77 mil millones de pesos dentro del llamado cartel del cemento.

