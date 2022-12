En Barrancabermeja esperan a joven que regresará al país en avión de la Fuerza Aérea

Se trata de Lorena Mulford, una joven barranqueña que hace seis meses viajó a la ciudad Wuhan en China para estudiar una maestría. Ella hace parte del grupo de colombianos que regresarán al país en el avión de la Fuerza Aérea que partió este sábado desde Bogotá hacia esa ciudad.

Lorena había viajado hace seis meses a China, pero desde hace un mes y medio no ha podido salir de su residencia por las medidas en la ciudad de Wuhan donde se originó el brote de coronavirus.

Desde Barrancabermeja su mamá Patricia Contreras, la espera junto a otros familiares.

“Si no es el gobierno no es nadie, porque ellos tienen que pedir el permiso para poder sacar a las personas de allá (…) qué puede uno hacer de mamá, se siente impotencia de no poder abrazarla, ella está encerrada desde hace un mes y medio allá, aunque me dice que ha estado bien y no ha presentado síntomas”, manifestó la madre de la joven barranqueña.

Patricia Contreras espera a inicios de esta semana reencontrarse con su hija Lorena, cuando regrese en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana.

