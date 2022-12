En Bogotá faltan biciparqueaderos: concejal Nelson Cubides

El concejal de Bogotá Nelson Cubides aseguró en Vive Bogotá que la ciudad se ha quedado corta en el servicio de biciparqueaderos.

“El gran problema es que la gente quiere usar su bicicleta para no salir en Transmilenio ni en transporte ilegal y tiene que pagar biciparqueaderos privados entre 300 pesos y 1.500 pesos, actualmente hay 3.200 parqueadero pero muchos no tienen la ocupación que se espera porque no son estratégicos, dijo el cabildante.

Cubides indicó que según los estudios realizados por su equipo de trabajo, los parqueaderos para bicicletas deben estar ubicados cada cuatro estaciones y no solo en los portales o en sitios específicos.

“Si logramos tener 30 mil biciparqueaderos podríamos invectivar el uso de bicicleta como alternativa al uso del alimentador o el transporte en los barrios, hay que sumarle a esto medidas de seguridad”, agregó.