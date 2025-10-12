En Casanare entró en funcionamiento la planta de biomasa de madera más grande del país

En el municipio de Villanueva, en el departamento del Casanare, entró en funcionamiento la planta de biomasa de madera más grande del país, lo que significa un paso más hacia la transición energética.

Según explicó la empresa EDF Power Solutions y Refocosta, la planta cuenta con una capacidad instalada de 30 MW y generará más de 200 GWh de energía renovable y constante cada año, equivalente al consumo eléctrico de 175.000 colombianos, más de tres veces la población de este municipio.

Biomasa referencia Foto: ImageFx

Además, gracias a su operación, se logrará una reducción potencial de alrededor de 70.000 toneladas de CO₂ por año. Este proyecto incluyó la contratación de mano de obra local en cerca de un 90 %, y cerca de la mitad de los trabajadores hacen parte también de la fase de operación.

La iniciativa también incluye proyectos de cosechas de agua, una construcción de puntos de recolección para almacenar agua en época de lluvias y disponer de ella en temporada seca, protegiendo las reservas subterráneas y garantizando un acceso más seguro al recurso hídrico para las comunidades.