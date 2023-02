“En Chocó los grupos armados imponen su ley; no puedo desestimar amenaza”: Leyner Palacios

El excomisionado de la Verdad Leyner Palacios habló en Mañanas blu sobre las amenazas de muerte que ha recibido en su contra.

Palacios dijo en Blu radio que este lunes está abandonando el departamento porque siente que no tiene garantías de seguridad para permanecer allí ya que, según lo dijo este lunes en Mañanas blu, "los grupos armados imponen su ley".

"No puedo desestimar la amenaza. Al teléfono de mi hija llegó un mensaje donde le dicen que me comunique con ellos. No dicen a que grupo pertenecen, pero me dieron 12 horas de plazo para salir del departamento, sino me matan a mi o a mi hija", contó el excomisionado de la Verdad.

Leyner indicó que el departamento del Chocó "esta secuestrado y postrado".

"La ley lo imponen los actores armados. Allí operan desde el ELN hasta el Clan del Golfo. En un ambiente de impunidad, es muy difícil que la vida se mantenga y creo que no tengo condiciones para estar aquí", afirmó Palacios.

Palacios dijo que desconoce las razones de las amenazas y habló del trabajo que viene haciendo en el departamento en torno a los impactos que ha ocasionado conflicto armado en la población étnica.

"Nosotros entregamos un informe que da cuenta de los impactos del conflicto armado en la población étnica. Hay una serie de hallazgo y situaciones anómalas en el departamento. También hemos hablado del tema del narcotráfico", indicó Palacios.

Finalmente, Leyner Palacios dijo que desde el pasado domingo, cuando recibió las amenazas, le informó al Gobierno nacional lo ocurrido.

Escuche la entrevista aquí: