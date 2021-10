Unos 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías conocidas como offshore. Se trata de una de las más importantes filtraciones de documentos financieros que exponen la riqueza y los acuerdos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios.

El escándalo mundial se denomina Pandora Papers. Y para entender en qué consiste este escándalo y cómo operan estas personas y empresas para evadir impuestos, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó al exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega.

“Colombia es un país que tiene un sistema tributario malo, muy pocos pagan mucho, la mayoría evaden y evaden muchísimo. Eso ocurre porque las S.A.S son increíblemente oscuras. Colombia no tiene cómo saber quiénes son los beneficiarios de las sociedades S.A.S.”, dijo Ortega.

Además, añadió: “La evasión de impuestos es robar, no usemos palabras livianas. (…) El costo de operar en una sociedad es lo que uno paga en impuestos. Evadir impuestos se deberían sancionar. (…) La gente debe saber que hacer trampa tiene un riesgo. Es muy rentable evadir impuestos, si a usted no lo cogen antes de tres años, ya no lo cogieron”.

Asimismo, Ortega se pronunció sobre el actual director de la DIAN, Lisandro Junco, quien también es cuestionado por aparecer su nombre en estas filtraciones.

“Yo conozco al doctor Junco, él llegó por mérito, es un profesional de primer nivel. Lo que le están haciendo es una infamia. (…) A mí como colombiano me duele que estén trapeando el piso con su nombre”, señaló.

“Esto es un falso positivo periodístico. Es lamentable que a la gente la prejuzgan como culpable sin siquiera entender los números. Lo que le están haciendo es muy triste”, sentenció.

