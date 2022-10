En EEUU amenazaron a mi hija con meterla a prisión: padre de María F. Gardeazabal

Regresó al país María Fernanda Gardeazabal, la joven a la que no le permitieron la entrada a Estados Unidos por manifestar su deseo de estudiar en el país norteamericano cuando su visa era meramente de turismo.



Tras conocerse que Gardeazabal, de 18 años de edad, fue deportada por las autoridades migratorias de Houston, Estados Unidos, su padre denunció que la joven recibió malos tratos durante el episodio.



Ricardo Gardeazabal, padre la joven, manifestó que su indignación no es por el dinero invertido en el viaje, ni por los gobiernos norteamericanos, sino por el mal trato que recibió su hija.



En entrevista con BLU Radio, el padre de la joven afectada reveló detalles del trato de sufrió su hija en Norteamérica.



“Ella terminó su bachillerato e iba en plan de vacaciones con unas primas a Estados Unidos. La metieron en una habitación y prácticamente con una cámara le alumbran la cara, le mandan a levantar la mano, que jure que iba a decir la verdad o la metían a la cárcel. Esas no son las condiciones para tratar a una niña, que la amenazan con meterla presa”, lamentó.



Incluso, aseguró que a su hija la tuvieron más de 12 horas detenida “y prácticamente la obligaron a decir lo que ellos quieren”.



Finalmente, hizo un llamado a que el Gobierno colombiano haga respetar a los connacionales, tal como sucede con los norteamericanos que viajan al país.



“Aquí a todo el mundo le abrimos las puertas y los abrazamos, no es justo que nos traten así”, finalizó.



Gardeazabal puntualizó que tiene pensado pedirle a la Cancillería colombiana que reclame al Gobierno de Estados Unidos por el mal trato que les dan en ese país a los colombianos.



Finalmente, el hombre, quien manifestó haber perdido tres días de sueño junto con su familia por todo lo sucedido, le agradeció al embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, al consulado en Washington y al cónsul de Houston por al apoyo que recibieron durante todo el proceso de deportación de su hija.



