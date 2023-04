En el primer periodo de Maduro sucedió lo mismo: experta política sobre crisis en gabinete de Petro

El presidente Gustavo Petro anunció el miércoles, 26 de abril, una profunda remodelación de su gabinete, la cual incluye el cambio de siete de sus ministros, entre ellos, algunos considerados cruciales, como los de Hacienda, Interior y Salud.

Entre los cambios más notorios que hizo el presidente Gustavo Petro están los de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; el de Interior, Alfonso Prada, y la de Salud, Carolina Corcho, quien fue muy criticada por algunos sectores por su proyecto de reforma de la salud.

Para hablar sobre esta crisis en el gabinete de Petro, en el Radar estuvieron Elisabeth Ungar, maestra en ciencia política y Juan Carlos Flórez, historiador y politólogo.

“Tarde o temprano llegaríamos a este punto, a un endurecimiento en la narrativa del presidente, Gustavo Petro, pero en mi opinión llegó más temprano de lo que me esperaba y eso se acompaña de unos mensajes muy agresivos hacía quienes no piensan como él y a los que no están de acuerdo con él, eso es preocupante (…) Eso me recuerda un poco a lo que paso en el primer periodo de Maduro, pues sucedió lo mismo, su primer gabinete fue conciliador, fue un gabinete con técnicos y poco a poco se fue radicalizando”, comentó Ungar sobre la salida de varios ministros en el gabinete de Petro.

Cabe resaltar que, esta controversial decisión por parte del presidente Gustavo Petro desató la ruptura entre varios sectores políticos, además de miles comentarios negativos.

“Petro cómo va a establecer esas relaciones en el Congreso, después de lo que sucedió. Él escogió aliarse con la casta política desde el principio, eso no se nos puede olvidar (…) En cualquier democracia se requiere un tipo de acuerdo, yo veo una gran incertidumbre”, aseguró Flórez sobre los retos que tiene el mandatario colombiano luego de esta crisis.

