En firme condena millonaria contra la ANI por incumplimientos en proyecto vial

La Sección Tercera del Consejo de Estado dejó en firme la condena que se había impuesto a la Agencia Nacional de Infraestructura por incumplimientos en una de las obras más importantes para el desarrollo vial en el departamento de Nariño.

Se trata de una condena por más de 219.000 millones de pesos que se había ordenado por parte de un Tribunal de Arbitramento provocado por la terminación del contrato con la Sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A. ante el incumplimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura en dichas obras.

Publicidad

Para el Consejo de Estado no se dieron los argumentos suficientes para anular lo ordenado en el año 2016 por parte del Tribunal de Arbitramento y consideró que la sociedad tuvo la razón.

Lea también: Icetex podrá condonar parte del capital adeudado por morosos: Consejo de Estado

En ese caso se advirtió que los incumplimientos de la ANI se dieron porque “no se acató el cronograma de obra al autorizar la actualización de la red de alcantarillado; no modificó el trazado ni la proyección de varios puentes peatonales; no contuvo las vías de hecho de la comunidad; no terminó la variante Ipiales”.

El contrato que fue origen de esta condena se relacionó con la realización, ejecución y mantenimiento del proyecto vial Rumichaca-Pasto-Chachagüí-Aeropuerto.

Publicidad

En el fallo, el Consejo de Estado de igual forma condenó a la ANI a pagar 20 salarios mínimos adicionales a la Sociedad Devinor por los costos que se generaron en el proceso de revisión de la demanda de nulidad.