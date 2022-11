“En la COP cada uno echa su cuento político, pero no llegan soluciones reales”: Fenalcarbón

El presidente Gustavo Petro hizo una declaración desde París, Francia, en la que señaló que con la explotación del todo el carbón de Colombia la humanidad moriría, como parte de su discurso contra la utilización de combustibles fósiles. Frente al tema, en Mañanas Blu se conversó con el presidente de la Federación de Productores de Carbón, Carlos Cante.

El presidente de la Federación expresó que el planteamiento de Petro no es congruente, porque las reservas del país no son lo suficientemente grandes para abastecer al mundo, ya que frente al consumo anual mundial, Colombia solo tiene carbón para un año.

Según explicó, en cifras aproximadas, el consumo anual en el mundo es de 8.000 millones de toneladas de carbón, equivalentes a las reservas que tendría Colombia en su totalidad.

Actualmente Colombia exporta cerca de 70.000 toneladas, un aproximado del 0,5 % del consumo mundial, según explicó el presidente de Fedecarbón, lo que quiere decir que la producción en el país no representan un gran impacto para la demanda internacional. Y en el caso de que se deje de exportar, países como Australia podrían suplir la producción colombiana.

Es por eso que desde Fedecarbón explicaron que el mundo político plantea muchas soluciones, pero que no están realmente alineadas a las verdaderas necesidades que tiene el planeta.

"El mundo político está dando una discusión y el mundo real, los industriales, están dando otra. En el momento en que los dos se encuentren entre esos discursos políticos y pongámonos todos a trabajar para el mismo lado, seguramente habrá soluciones reales. (...) La soluciones reales no llegan, el mundo no ha logrado detener el nivel de emisiones, no hay soluciones que le estén apostando a la reducción de la deforestación, a generar procesos agropecuarios más eficientes que permitan reducir ese metano, el CO2", señaló.

Cante también señaló que las declaraciones del mandatario hacen parte del discurso ambientalista que durante toda la campaña y ahora su mandato, el presidente Petro ha manejado, pero es consciente que el objetivo es la carbono neutralidad, el cual sería uno de los propuestos en un plazo de tres décadas.