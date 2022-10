En lujoso condominio y en club de la Policía incumplen la cuarenta haciendo deporte

Mientras avanza el aislamiento obligatorio en Colombia se siguen conociendo casos insólitos de personas que incumplen con las medidas sanitarias que ha decretado el Gobierno por la pandemia del coronavirus.

Durante este fin de semana fueron descubiertos un grupo de hombres jugando golf en El Peñón y un personal de la Policía jugando fútbol, cuando la actividad deportiva al aire libre estaba prohibida.

El caso ocurrido en el municipio de Girardot, Cundinamarca, provocó la reacción del gobernador Nicolás García en Twitter.

“Todo mi respaldo a la Policía y nuevamente mi llamado a la comunidad a observar las normas y respetar la autoridad. Nadie puede pasar por encima de la ley. Estos señores están poniendo en riesgo su vida y la de muchas personas más, el policía solo cumple con su trabajo”, escribió.

Sin embargo, según fuentes de la Policía, al grupo de hombres que jugaba golf no se le pudo imponer el comparendo por violar las medidas sanitarias, debido a que solo había dos uniformados, por lo que el soporte fílmico servirá como evidencia para poder sancionar a las personas que participaban en la actividad deportiva cuando estaba prohibida.

No obstante, desde la institución no explican por qué no se les impuso de inmediato el comparendo a los infractores que, además, en el video que se ha viralizado les reclaman a los uniformados por estar “en una propiedad privada".

“Solicitamos que venga Álvaro Guzmán”, quien sería el gerente del condominio El Peñón.

Policías jugando fútbol en el Club de Suboficiales en Bogotá durante la cuarentena

El otro caso insólito de quienes infringen el aislamiento obligatorio fue protagonizado por quienes tratan de hacer cumplir la cuarentena, un grupo de uniformados de la Policía que, en medio de las restricciones decretadas por el Gobierno, fueron descubiertos jugando un partido de fútbol en el Centro Social de Agentes y Patrulleros, en Bogotá.

La denuncia fue hecha por un habitante del sector que logró, desde su apartamento, grabar la cancha del Club de la Policía, mientras aproximadamente 30 uniformados que permanecen confinados en las instalaciones desde que empezó la cuarentena disfrutaban de un partido de fútbol, otra actividad que está prohibida hasta en nivel profesional.

“Se van a hacer las investigaciones frente a quienes participaban en ese partido, como frente también a las personas que no ejercieron control a nuestros funcionarios”, confirmó el general Silverio Suárez, director de Bienestar Social de la Policía.

Fuentes de la institución informaron a BLU Radio que podría ser el comandante de Guardia quien habría autorizado el uso de la cancha para el partido. A quienes participaron en la jugada se les habría impuesto un comparendo por violar la medida sanitaria, además de la investigación que les abrieron por incumplir el aislamiento.

