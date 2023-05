“En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir”: Petro en Congreso español

El presidente Gustavo Petro estuvo este miércoles en el Congreso de los Diputados en España, en donde fue recibido por la presidenta del Legislativo, Meritxell Batet.

Mientras el presidente Gustavo Petro se alistaba para hacer su discurso, fue ampliamente aplaudido. Ya en su alocución, el presidente dijo que siente miedo no cumplir con las promesas que hizo.

“En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo las calles, las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí no más en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país. Temores de no poderlo hacer, creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir lo que la historia demanda de él”, dijo el presidente.

El presidente dedicó gran parte de su discurso a hablar del cambio climático y usó una palabra que ya ha usado en otros escenarios: la policrisis.

Así fue recibido Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados

El presidente fue recibido en el Congreso de los Diputados con una ovación en pie de la mayoría de los diputados y senadores, excepto por los miembros del partido de extrema derecha Vox, quienes decidieron permanecer sentados.

Los representantes de Vox abandonaron la sala antes de que Petro tomara la palabra, al considerarlo un "terrorista". Actualmente, Vox es la tercera fuerza política parlamentaria en España, después del Partido Socialista (en el poder) y el Partido Popular (conservador).

El acto contó con la presencia de 14 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y del líder de la oposición, el senador conservador Alberto Núñez Feijóo, quien saludó a Petro.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, impusieron a Petro las medallas de ambas cámaras legislativas y el líder colombiano firmó en el Libro de Honor a continuación.