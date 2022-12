En próximos meses seré padre, la mejor noticia tras acuerdo de paz: Rodrigo Londoño

Luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, Rodrigo Londoño nunca había dado una entrevista a los medios de comunicación por la noche, siempre fue a la luz del sol.

En medio de la entrevista con Vanessa De La Torre, en Mesa BLU, el presidente del partido político Farc sorprendió revelando que actualmente vive uno de los momentos más felices de su vida, pues será padre por segunda vez. “Tengo una noticia que me emociona bastante, dos años después del acuerdo en próximos meses voy a ser padre”.

Timochenko a los seis años ya sabía leer y escribir, sumar, restar y multiplicar, menos dividir. A los 17 ingresó a la guerrilla y estudió enfermería con unos amigos médicos. A Timochenko ya se le ven las canas, ya se le ven los años.

Cuenta que no le molesta que lo llamen ‘Timo’ o Rodrigo, y explica el origen del alias ‘Timochenko’ con el que fue reconocido en las filas de las Farc.

“En el 1976 la guerrilla era muy pequeña y se buscaba no repetir los nombres y había que cambiarlo para proteger la identidad y la de la familia. Cuando llegué a un campamento el compañero Martín Villa, que había llegado de la Unión Soviética, me dijo que me pusiera ‘Timochenko’ como se llamaba un instructor de una academia allá”, manifestó.

Este personaje importante dentro de la historia política reciente de Colombia anda con un perrito negro de raza pinscher llamado Winnie que no lo desampara ni un minuto.

“Ingresé a las Farc por ese espíritu aventurero y el entorno de injusticia social. Mi papá era comunista y escuchaba Radio Habana, le leía el periódico del partido. Entonces todas esas inquietudes me llevaron a la conclusión de tomar la decisión”, señala.

Dijo que nunca se arrepiente de haber pertenecido a las Farc a pesar de los momentos “duros y difíciles” que pasó en el monte. “Me arrepentí de no haber ido antes y con más conocimiento para aportar más”, concluyó.

Reviva la entrevista completa aquí: