En regiones apartadas control de aeronaves no son tan estrictos: Aerocivil

El capitán Fredy Bonilla, secretario de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil, dijo en BLU Radio que el organismo ha suspendido una gran cantidad de aeronaves privadas este año por no cumplir con los requisitos exigidos, pero admitió que en las regiones apartadas los controles no son tan estrictos.

Publicidad

“Este año hemos suspendido más de 167 aeronaves por no cumplir requisitos. Algunos propietarios de aviación privada en lugares lejanos, donde los controles no son tan estrictos, aprovechan para hacer actividades no certificadas”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario reveló que la Aerocivil ha establecido controles sorpresas en los aeropuertos de esas regiones y además expresó que se tomó la decisión de llamar a revisión las aeronaves bimotores.

Publicidad

“Vamos a hacer una revisión una por una de ellas para determinar qué operaciones puede realizar”, enfatizó.

Publicidad

De otro lado, Abelardo Paz, integrante del equipo de béisbol de Antioquia y quien viajaba en la avioneta que se accidentó en Acandí, Chocó, dijo que por fortuna sufrió algunas contusiones que no fueron graves y que su estado de salud es bueno.

“Fue algo totalmente repentino, después de despegar notamos que la aeronave no tenía la altura necesaria”, expresó.

Publicidad

Paz expresó que no tenían conocimiento de reportes de fallas de la avioneta, en la que viajaba Jordan Galves Ortiz, un deportista que murió en el accidente.

Publicidad

En la aeronave tipo Cessna HK4981G se transportaban 8 miembros, entre ellos cinco deportistas, un delegado, un entrenador y un asistente técnico.

Al respecto, paz señaló que no sabe si la avioneta llevaba sobre cupo: “Todos íbamos sentados, con los cinturones abrochados y preparándose para partir y lastimosamente ocurrió el accidente”.