En unos tres meses estaría lista comisión de verificación de la ONU: canciller

“Vamos a ver cuánto se demora las Naciones Unidas. Yo calculo que podrían ser unos 2 o 3 meses porque necesitan conseguir los verificadores y su capacitación”, expresó. (Vea también: Gobierno y Farc acuerdan que ONU verifique dejación de armas y fin del conflicto ).



“Lo que va hacer la ONU, (ahora), es iniciar la preparación de la misión, es decir, va a empezar a contactar los países y a comenzar a conformar el equipo de verificadores”, agregó.



En cuanto a qué países de la Celac harán parte de la comisión, Holguín dijo que lo ideal es que Naciones Unidas escoja personas idóneas y no descartó que militares retirados puedan hacer parte de la misma.



En concordancia con la aclaración que hizo este lunes el presidente Juan Manuel Santos ministra aseguró que las zonas de concentración de las Farc serán definidas por mesa de diálogos y no por la ONU. (Aquí: ONU tendrá la última palabra sobre zonas de concentración de Farc: De la Calle ).



“Naciones Unidas no toma decisiones de nada. Aquí las decisiones son tanto del Gobierno como de las Farc y de la subcomisión del fin del conflicto que sigue trabajando”, aclaró.