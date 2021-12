En vilo 40 becas de doctorado que MinCiencias se había comprometido a financiar

En vilo están las 40 becas para doctorados en universidades de Estados Unidos que el Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación del país se había comprometido a financiar en conjunto con Fullbright.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Diana Bastos, directora ejecutiva de la Comisión Fullbright en el país, explicó que el tiempo está corriendo en contra de las aspiraciones para poder ofrecer, como se ha hecho durante los últimos 25 años, 40 becas para que colombianos cursen doctorados en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

"Tenemos el tiempo en contra, tenemos ley de garantías que nos pone a todos camisa de fuerza para poder dejar las cosas lista. El riesgo es que en febrero no tengamos las 40 becas en nuestra convocatoria", manifestó Diana sobre el futuro de las becas, a las que, asegura, se presentan más de 500 personas por año.

"Este año ya seleccionamos cohorte en agosto y el ministro nos acompañó a conocer los beneficiarios. A finales de noviembre empezó a decir que la cosa está un poquito más enredada, no tenemos claridad si las becas continúan o no", afirmó Diana.

Ante el cuestionamiento por el futuro de las becas, que son financiadas en un 70 % por Fullbright y un 30 % por el Ministerio, José Manuel Luque, viceministro de talento y aprobación del Ministerio de Ciencia, respondió que trabajan para obtener los recursos

"Para poder garantizarlo necesitamos poder establecer los recursos y en eso estamos trabajando en este momento para poder determinar el número exacto. Cada beca cuesta alrededor de 400 millones de pesos, tenemos que hacer el ejercicio financiero para poder distribuir de mejor manera el recurso que tenemos", explicó Luque.

Por otra parte, aunque la directora de Fullbright en el país reconoció que "el número de beneficiaros en este gobierno ha crecido de manera interesante", añadió que "sería muy triste que ese compromiso retrocediera".

"Pensábamos que teníamos cosas acordadas, pero a finales de noviembre el ministerio dice que parece que esto no va a ser posible. Esperamos que podamos sacar esto adelante, que es importante por los jóvenes que están esperando", recalcó Bastos.

Ante ese pedido que hizo la representante de Fullbright para trabajar en poder mantener las becas, Luque afirmó que "el Ministerio va a honrar los compromisos legales que tenga" y que están "trabajando para garantizar los recursos" que ascenderían, según dijo, a "algo más de 17 mil millones de pesos".

"No hemos dicho que no vayamos a seguir con el programa. Lo que estamos haciendo es distribuir los recursos que hay, que no son ilimitados, de la mejor manera posible y llegar a la mayor cantidad de gente", culminó el viceministro.

La beca Fulbright MinCiencias fue creada hace 25 años y ha financiado a 515 profesionales colombianos interesados en realizar estudios de doctorado. Esta es cofinanciada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Fulbright Colombia, con el ánimo de apoyar la formación de alto nivel de profesionales e investigadores colombianos y dar cumplimiento al objetivo estratégico del Ministerio de fomentar la formación de capital humano en Ciencia Tecnología e Innovación.

