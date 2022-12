Encapuchados están organizados y tienen formación militar: presidente SUE

El presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Torres, quien también rector de la Universidad de Córdoba y quien coordinó la reunión entre los rectores y el presidente Duque hace algunas semanas, aseguró que el paro estudiantil está desbordado. En su concepto, los organismos de inteligencia del Estado no deben subvalorar el fenómeno de los encapuchados.

“Tenemos que seguir defendiendo la universidad pública por los cauces legales y de constitucionalidad. Avanzamos con el Gobierno en un acuerdo que ha sido reconocido por muchos sectores de los estudiantes. Si bien es cierto que esos recursos no resuelven el 100 % de nuestros problemas, son recursos significativos que hace décadas no se lograban. No entendemos esa posición radical que ya está causando inestabilidad en el país. La universidad pública hay que defenderla abierta”, dijo el rector.

De acuerdo con Torres, ya son 15 planteles donde se ha debido suspender el semestre y urge evitar que millones de jóvenes se vean perjudicados por las protestas.

Sobre los encapuchados, el presidente del SUE el rector argumentó que es hora de que las autoridades utilicen la inteligencia para investigar y saber quiénes son los delincuentes que hay detrás.

“Hay una línea de conducta en las universidades púbicas sin excepción. Estos encapuchados tienen un entrenamiento militar, manejan explosivos, destruyen infraestructura, generan problemas de orden público. Aquí estamos en presencia de un hecho tangible y objetivo y ya es hora de que las autoridades no subvaloren este fenómeno. Tiene que haber inteligencia y una mirada seria y de fondo para que se investigue y se encuentre a los responsables”, sostuvo Torres.

Las universidades que ya decidieron suspender el semestre son: U. de Córdoba, Atlántico, UIS, Distrital, Antioquia, UPTC, Colegio Mayor de Cundinamarca, Popular de Cesar y Sucre.

La Universidad Nacional de Colombia está también a punto de suspender el semestre el próximo martes. Torres pidió que se levanten las protestas y se avance en crear una mesa, pero con las clases en desarrollo.