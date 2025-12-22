Deepal y Changan advierten problemas que generan carros en este listado en Colombia

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La gran presencia de carros chinos es algo ya innegable en Colombia y en el mundo en general, impulsada por una mayor oferta de tecnologías electrificadas y una demanda creciente por alternativas distintas a los modelos tradicionales.
Marcas como Deepal y Changan, que cuentan con representación oficial en el país, advirtieron sobre prácticas que se han vuelto más frecuentes y que, según señalan, pueden afectar a los compradores de vehículos eléctricos en Colombia. Mismas prácticas que alertó Toyota hace unas semanas también.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), los vehículos de origen chino alcanzaron en 2024 una participación del 20.2 % en las ventas totales del país.
Además, este segmento registró un crecimiento anual superior al 40 %, convirtiéndose en el de mayor expansión dentro del mercado automotor colombiano.
Este crecimiento ha permitido la consolidación de marcas con operación formal en Colombia, pero también ha facilitado el ingreso de vehículos por fuera de los canales autorizados, una modalidad que no cuenta con el respaldo directo de las casas matrices.
Deepal y Changan explican que los carros que pueden correr riesgos en Colombia son los importados por las llamadas importaciones paralelas y corresponden a:
Aunque suelen promocionarse con precios atractivos o como modelos exclusivos, estas unidades no están homologadas ni respaldadas por la marca en Colombia.
Según las marcas, esta situación puede derivar en múltiples problemas para los propietarios, tanto en el corto como en el largo plazo.
Publicidad
Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, señaló que el respaldo posventa es determinante al momento de adquirir un vehículo.
“Comprar un carro nuevo es una decisión trascendental. Lo fundamental es que esa inversión tenga respaldo en el tiempo. La diferencia entre una buena experiencia y un problema sin solución está en contar con garantía oficial y un servicio posventa confiable”, afirmó.
Según informaron Deepal y Changan, los vehículos comercializados a través de su red autorizada en Colombia cuentan con:
Publicidad