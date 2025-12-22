Deepal y Changan advierten problemas que generan carros en este listado en Colombia

La gran presencia de carros chinos es algo ya innegable en Colombia y en el mundo en general, impulsada por una mayor oferta de tecnologías electrificadas y una demanda creciente por alternativas distintas a los modelos tradicionales.

Marcas como Deepal y Changan, que cuentan con representación oficial en el país, advirtieron sobre prácticas que se han vuelto más frecuentes y que, según señalan, pueden afectar a los compradores de vehículos eléctricos en Colombia. Mismas prácticas que alertó Toyota hace unas semanas también.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), los vehículos de origen chino alcanzaron en 2024 una participación del 20.2 % en las ventas totales del país.

Además, este segmento registró un crecimiento anual superior al 40 %, convirtiéndose en el de mayor expansión dentro del mercado automotor colombiano.



Este crecimiento ha permitido la consolidación de marcas con operación formal en Colombia, pero también ha facilitado el ingreso de vehículos por fuera de los canales autorizados, una modalidad que no cuenta con el respaldo directo de las casas matrices.

Deepal es la marca de lujo de Changan Foto: Deepal

Cuáles carros generan problema en Colombia

Deepal y Changan explican que los carros que pueden correr riesgos en Colombia son los importados por las llamadas importaciones paralelas y corresponden a:



Vehículos que ingresan al país sin pasar por la red oficial de distribución.

Aunque suelen promocionarse con precios atractivos o como modelos exclusivos, estas unidades no están homologadas ni respaldadas por la marca en Colombia.

Según las marcas, esta situación puede derivar en múltiples problemas para los propietarios, tanto en el corto como en el largo plazo.

Deepal Changan también pide tener cuidado con las importaciones por terceros de sus carros Foto: Deepal

Publicidad

Principales problemas de los carros importados sin respaldo oficial

Falta de garantía válida en Colombia: Los vehículos adquiridos por fuera de la red autorizada no cuentan con garantía de fábrica en el país, lo que obliga al comprador a asumir cualquier falla técnica o defecto.

válida en Colombia: Los vehículos adquiridos por fuera de la red autorizada no cuentan con garantía de fábrica en el país, lo que obliga al comprador a asumir cualquier falla técnica o defecto. Dificultad para acceder a repuestos originales: La disponibilidad de piezas certificadas es limitada, lo que puede comprometer la seguridad, el funcionamiento y la vida útil del vehículo.

originales: La disponibilidad de piezas certificadas es limitada, lo que puede comprometer la seguridad, el funcionamiento y la vida útil del vehículo. Mantenimiento en talleres no certificados : Al no tener acceso a servicios oficiales, los mantenimientos se realizan en talleres generales que no siempre están preparados para intervenir sistemas eléctricos avanzados.

: Al no tener acceso a servicios oficiales, los mantenimientos se realizan en talleres generales que no siempre están preparados para intervenir sistemas eléctricos avanzados. Incompatibilidades de software y diagnóstico : Muchos vehículos eléctricos requieren actualizaciones constantes y plataformas específicas. Los modelos no homologados pueden presentar fallas de compatibilidad con los sistemas locales.

: Muchos vehículos eléctricos requieren actualizaciones constantes y plataformas específicas. Los modelos no homologados pueden presentar fallas de compatibilidad con los sistemas locales. Impacto negativo en el valor de reventa: La ausencia de historial oficial, garantía y soporte técnico genera desconfianza en el mercado de usados, lo que acelera la depreciación del vehículo.

Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, señaló que el respaldo posventa es determinante al momento de adquirir un vehículo.

“Comprar un carro nuevo es una decisión trascendental. Lo fundamental es que esa inversión tenga respaldo en el tiempo. La diferencia entre una buena experiencia y un problema sin solución está en contar con garantía oficial y un servicio posventa confiable”, afirmó.

Deepal Changan tiene presencia en colombia con carros eléctricos e híbridos de rango extendido Foto. Deepal

Qué incluye el respaldo oficial de las marcas

Según informaron Deepal y Changan, los vehículos comercializados a través de su red autorizada en Colombia cuentan con:



Garantía de fábrica válida en el país

Acceso a repuestos originales

Actualizaciones tecnológicas y diagnósticos oficiales

Más de 19 puntos de servicio en 15 ciudades

Soporte posventa del Grupo Vardí