En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Es una violación del derecho humanitario: alcalde de Suárez tras ataque cerca de cancha de fútbol

Es una violación del derecho humanitario: alcalde de Suárez tras ataque cerca de cancha de fútbol

El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad