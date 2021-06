Encontré en Duque a un hombre golpeado y preocupado, tiene el sol a sus espaldas: Íngrid Betancourt

La excongresista Íngrid Betancourt habló en Mañanas BLU sobre la reunión que tuvo el lunes con el presidente Iván Duque y dijo haberlo encontrado “golpeado y con el sol a sus espaldas".

“Me fue bien. Encontré a un golpeado, porque la crisis ha golpeado a Colombia y personalmente a él. Preocupado, muy muy preocupado. Obviamente el presidente ha tenido el sol a sus espaldas. Estos son los últimos meses de su Gobierno y hay cosas que él puede buscar. Hay cosas que él quiere hacer en respuesta a la crisis que se estamos viendo. Lo sentí preocupado por responderles a los jóvenes”, dijo.

Betancourt dijo que siente que el presidente está frágil, no solo políticamente, sino a nivel presupuestal.

“Lo único que esperamos es que nos unamos los colombianos para que a Colombia le vaya bien”, puntualizó.

La excandidata presidencial también dijo que considera que para ella la política es una maldición.

La política en Colombia es electoral, de pelearse por acceder al poder. Es una política egocéntrica, egoísta y mesiánica. A eso no le jalo. Hacer política para mí es como una maldición. No, estoy muy feliz. Lo que sí tengo es una preocupación por nuestro país. Todo lo que pasa en Colombia me emociona y me pone a llorar, es una conexión muy fuerte y de raíz", agregó.

