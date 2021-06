La excongresista Ingrid Betancourt , quien permaneció secuestrada por las Farc durante 6 años, 4 meses y 9 días, habló sobre el encuentro que sostendrá con los antiguos integrantes del secretariado de esa guerrilla que se desmovilizó en 2017 como resultado de los acuerdos de paz. La exrepresentante aseguró que no tiene intenciones de volver a la política y que ha pagado un precio muy alto por participar en la vida pública.

"No, pero no. La política en Colombia es electoral, de pelearse por acceder al poder. Es una política egocéntrica, egoísta y mesiánica. A eso no le jalo", declaró.

"Hacer política para mí es como una maldición. No, estoy muy feliz. Lo que sí tengo es una preocupación por nuestro país. Todo lo que pasa en Colombia me emociona y me pone a llorar, es una conexión muy fuerte y de raíz", agregó.

De acuerdo con Betancourt, no tiene planeado dar la mano a los antiguos jefes de las Farc y ha rehuido encontrarse con sus antiguos captores por razones personales.

"Puede sonar como un guión acartonado. Estoy esperando oírlos a ellos, quiero realmente sintonizarme, llegar desprevenida lo más que se pueda, en los límites que más pueda con mis emociones", dijo Betancourt en entrevista con Mañanas BLU.

"Lo estaba posponiendo, de alguna manera antes de la firma del acuerdo de paz, recuerdo que nos llamaron a ver si algunas de las víctimas íbamos a La Habana a reunirnos con ellos. Decliné en varias oportunidades, no tanto por no verme con ellos, aunque es una razón, porque es un shock, sino también porque pensaba que había manipulación e los encuentros, utilizar a las víctimas como para tener buena consciencia", sostuvo .

La excongresista dijo que espera que los exjefes guerrilleros hayan reflexionado sobre todo lo que hicieron. "Que no vayan a hablar de política ni de ideología, tampoco a tratar de justificarse, sería de mal gusto", afirmó.

"Quiero ver si ellos son capaces de mencionar, en lo humano, el daño que nos hicieron y se hicieron a sí mismos. Ellos nos trataron como animales, nos aislaron en una selva donde no teníamos contactos con nadie salvo con guardias armados que nos humillaban y nos maltrataban", complementó.

Escuche a Ingrid Betancourt en entrevista con Mañanas BLU: