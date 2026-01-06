Un asador que en realidad estaba repleto de partes para armas de fuego es el hallazgo más reciente de la Dian y la Polfa en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El asador había sido enviado por servicio de mensajería (tráfico postal) y junto a la parrilla y otras partes para prender el asado estaban camuflados un total de 25 cañones de armas de fuego que fueron detectados por los equipos de rayos x en la zona de escáneres del aeropuerto de la capital colombiana.

Encuentran 25 cañones para armas de fuego en asador enviado por mensajería Foto: Dian

La carga tenía como origen la ciudad de Miami (en Estados Unidos) y tenía como destino final la ciudad de Cali. "Tras el operativo, las partes de las armas de fuego quedaron bajo custodia de la Polfa para los trámites legales pertinentes", señaló la Dian en un comunicado.

Con este tipo de acciones, la Dian ratifica su compromiso con la seguridad nacional y su lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo.