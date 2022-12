Enfrentamientos indican que las Farc no aceptan disidencias: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, estuvo en Mañanas BLU de BLU Radio, en donde habló sobre la disidencia de las Farc, un grupo que se alejó de la guerrilla y pretende convertirse en un grupo armado alterno.



Según el ministro, la disidencia se podría calificar como crimen organizado o banda criminal.



“La disidencia de las Farc debe ser el 5 % del total de los combatientes, eso quiere decir que estamos hablando de 200 a 300 integrantes”, añadió.



Entre tanto, el jefe de la cartera de seguridad dijo que dicho enfrentamiento entre Farc y disidencia demuestra que el grupo guerrillero no acepta a sus excompañeros.



“Se está enviando un mensaje de que las Farc no acepta disidencias; eso es inaceptable desde todo punto de vista, pero ese es el mensaje”, agregó.



Finalmente, prometió que “todo el poder del Estado estará tras de los disidentes”, pero hizo énfasis en que es necesario el agrupamiento rápido de las Farc.



“No es masivo, está atomizado en el suroriente y Pacífico, pero está más vinculado a la delincuencia que a la no aceptación del proceso de paz”, finalizó.