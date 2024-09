Enrique Vargas Lleras no acepta retractación del presidente Petro: “No rectifica”

El conflicto entre el presidente Gustavo Petro y Enrique Vargas Lleras continúa escalando tras la retractación pública del mandatario, que, según Vargas Lleras, no cumplió con los términos establecidos por la ley. A pesar de que Petro se retractó de las acusaciones que hizo contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, vinculándolo a irregularidades en la Nueva EPS, Enrique Vargas asegura que no se ha dado una verdadera rectificación.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Enrique Vargas Lleras expresó su descontento con la retractación emitida por el presidente Petro.

"No ha habido una retractación, no ha presentado las excusas ni la rectificación", afirmó Vargas, al referirse a las acusaciones de Petro sobre supuestas irregularidades en la Nueva EPS, donde Vargas Lleras fue miembro de la junta directiva.

La acusación inicial

El origen de esta disputa se remonta a declaraciones realizadas por el presidente Petro, en las que acusaba a Enrique Vargas Lleras de haber ocultado $5 billones de pesos durante su gestión en la Nueva EPS. Esta acusación fue considerada por Vargas Lleras como un agravio a su nombre y su honra, razón por la cual interpuso una tutela, exigiendo una retractación pública por parte del presidente.

El Consejo de Estado emitió un fallo en el que ordenaba a Petro retractarse de las afirmaciones, dado que estas no estaban respaldadas por pruebas concretas. Sin embargo, la forma en que el presidente abordó la retractación ha sido calificada por Vargas como insuficiente y ambigua.

¿Una retractación ambigua?

El pasado viernes, Gustavo Petro emitió un comunicado de dos páginas en el que manifestaba su retractación, pero lo acompañó con una serie de aclaraciones que, en palabras de Vargas Lleras, socavan el propósito de la misma.

“El presidente dice 'me retracto', pero después se ratifica en lo que había dicho originalmente. Entonces, ¿dónde está la rectificación?”, comentó el empresario.

Vargas Lleras hizo énfasis en que la retractación no cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado, ya que Petro, lejos de ofrecer disculpas claras, utilizó la figura de la objeción de conciencia para justificar sus acusaciones anteriores. "No podemos maltratar el derecho ni hacer uso de figuras constitucionales para desconocer los fallos. Este es un esguince a un fallo judicial y no es de recibo", sentenció.

Objeción de conciencia: ¿una salida válida?

El argumento de la objeción de conciencia presentado por Petro ha generado una gran controversia, pues esta figura está generalmente asociada a situaciones relacionadas con el servicio militar, la eutanasia o el aborto, pero no a fallos judiciales relacionados con temas de honor y reputación. Vargas Lleras fue categórico al rechazar este intento de Petro: "La objeción de conciencia que él pretende utilizar no es válida en este tipo de trámites", afirmó durante la entrevista.

Según Vargas Lleras, el uso de esta figura no solo es inapropiado, sino que representa una maniobra para evitar cumplir con las obligaciones impuestas por la ley. Afirmó que el presidente sigue vinculándolo a una supuesta malversación de recursos en la Nueva EPS, lo que, según él, es una "falsa retractación".

¿Desacato en puerta?

Ante la situación, Enrique Vargas Lleras no descartó la posibilidad de entablar un incidente de desacato contra el presidente Petro, dado que, en su opinión, no ha cumplido con lo ordenado por el Consejo de Estado.

“El desacato procede frente al presidente y a los más altos funcionarios”, indicó, sugiriendo que el caso podría derivar en sanciones judiciales más graves para el mandatario, incluyendo arresto.

El escenario legal se mantiene incierto, pero Vargas Lleras aseguró que ya ha informado a la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el incumplimiento de la orden judicial. El Consejo deberá ahora valorar la objeción de conciencia presentada por Petro y decidir si esta justifica su actuación.