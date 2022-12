Entre casas de los niños y el colegio hay más minas: profesora de menor muerta

una mina antipersona, narró en Blu Radio que en el corregimiento El Ceral, en zona rural de Buenos Aires, departamento del Cauca, “no se sabe dónde están las minas, es zona de conflicto y no hay sitios precisos”. (Lea también: Menor de 7 años murió víctima de una mina antipersona en Cauca )



Dijo que la menor iba hacia su casa, con tres compañeros de clase, y cuando se desvió unos pasos de la carretera por donde usualmente transitan, activó el artefacto explosivo.



Incluso, la docente Vega aseguró que “en el camino de la casa y la escuela hay minas, siempre se sabe, ya iba llegando a la casa porque el papá incluso fue el que la recogió”. (Lea también: La vida me cambió radicalmente: suboficial víctima de mina antipersona en 2006 )



“Los niños salieron solos de la escuela, iba con tres compañeritos más (que resultaron heridos sin gravedad) y hasta anoche seguían hospitalizados”, agregó.



Entre tanto, la profesora de la escuela Aguaclara, donde estudiaba la menor fallecida, dijo que “se sabe que cerca al colegio hay minas y ya se habían activado otras”. (Lea también: Soldado muere en Tolima víctima de mina antipersonal )



Finalmente, la profesora Rocío Vega dijo que normalmente en la zona hay enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, por lo que, “aunque uno no los ve, por ahí están (los guerrilleros)”.