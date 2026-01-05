En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Nación  / Envían a la cárcel a teniente del Ejército por poner en riesgo a su tropa en Guaviare: así ocurrió

Envían a la cárcel a teniente del Ejército por poner en riesgo a su tropa en Guaviare: así ocurrió

El oficial habría desobedecido órdenes y reportado de forma irregular un desplazamiento nocturno, exponiendo a sus subalternos durante una operación en el Guaviare.

