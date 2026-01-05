Envían a la cárcel a teniente del Ejército por poner en riesgo a su tropa en Guaviare: así ocurrió

Un teniente del Ejército fue enviado a un centro carcelario tras ser señalado de poner en riesgo la vida de los soldados bajo su mando durante una operación militar realizada en San José del Guaviare, en hechos ocurridos entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2025.

El oficial, quien se desempeñaba como comandante de pelotón y estaba agregado operacionalmente al Batallón de Infantería de Selva No. 19 Joaquín París, habría reportado de manera irregular el desplazamiento nocturno de la tropa hacia unas coordenadas previamente fijadas por su superior. Sin embargo, las verificaciones posteriores establecieron que el teniente se encontraba a más de 1.600 metros del punto indicado, desatendiendo las órdenes recibidas y exponiendo al personal a su cargo.

Ejército Nacional Foto: AFP

Ante la situación, el 31 de diciembre el comandante del batallón procedió a la captura en flagrancia del oficial, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía 2210 Especializada de la Justicia Penal Militar y Policial.

Durante las audiencias concentradas, un juez legalizó la captura y la Fiscalía le imputó los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por el procesado y, posteriormente, el Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario.



El caso quedó en manos de la Justicia Penal Militar, que continuará con el proceso para establecer responsabilidades por una conducta que, según las autoridades, comprometió la seguridad y la integridad de los soldados durante una operación en zona selvática del Guaviare.